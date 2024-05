Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 28,63 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 28,63 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,44 EUR aus. Bei 28,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413.219 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. 9,05 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 16,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 08.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,22 Prozent zurück. Hier wurden 5,70 Mrd. EUR gegenüber 10,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Freitagmittag