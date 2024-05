Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,00 EUR an. Bei 28,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.920 Fresenius SE-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 8,10 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,920 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,22 Prozent zurück. Hier wurden 5,70 Mrd. EUR gegenüber 10,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

