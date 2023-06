Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,30 EUR

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,30 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,29 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.837 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,16 EUR an. 19,21 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 32,73 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.225,00 EUR im Vergleich zu 9.720,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,65 EUR fest.

Mai 2023: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius Kabi hebt Umsatz- und EBIT-Ausblick 2023 an

Fresenius-Aktie etwas tiefer: Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

