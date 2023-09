Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187.967 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2023 markierte das Papier bei 30,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 5,71 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,42 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,46 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Fresenius SE eingebracht

Fresenius-Aktie in Rot: Robert Möller als neuen Helios-Chef in den Vorstand berufen

FMC- & Fresenius-Aktien im Minus: Skeptische Studie belastet FMC-Kurs - SDBC senkt Fresenius SE-Bewertung