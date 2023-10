Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 25,39 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 25,39 EUR. Bei 25,30 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.016 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.359,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.018,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.11.2023 gerechnet. Fresenius SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

