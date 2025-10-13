Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,84 EUR.
Um 11:47 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 47,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,22 EUR. Mit einem Wert von 47,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.474 Fresenius SE-Aktien.
Bei 48,34 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 1,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,81 EUR an.
Am 06.08.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
