Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 28,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 28,23 EUR abwärts. Bei 28,18 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.702 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 17,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,66 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Am 19.02.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: DAX mit Abgaben

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht