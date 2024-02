Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittag positiv

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 26,06 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 26,06 EUR zu. Bei 26,27 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 430.807 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 11,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Aktie aus.

