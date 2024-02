Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 26,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 26,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 26,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 78.738 Stück.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 23,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,11 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,920 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,574 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5.518,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umsetzen können.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

