Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag leichter

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 37,73 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 37,73 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 37,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.725 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 38,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 35,54 Prozent sinken.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,855 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

