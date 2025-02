Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 37,83 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 37,83 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 37,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.820 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 42,61 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

