Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 37,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,8 Prozent auf 37,95 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,99 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 376.636 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,29 EUR. Dieser Wert wurde am 16.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,999 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,50 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

