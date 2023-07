Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Freitagnachmittag an

Fresenius SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 26,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 26,24 EUR. Bei 26,27 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,91 EUR. Zuletzt wechselten 387.167 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 29,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 24,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.225,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.720,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

