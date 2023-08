Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,15 EUR.

Mit einem Kurs von 30,15 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,35 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.913 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 34,69 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,46 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,80 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.225,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.018,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je Aktie aus.

