Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 29,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 29,80 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,57 EUR ein. Mit einem Wert von 30,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 443.655 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,85 Prozent wieder erreichen. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,93 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,46 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 0,80 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.225,00 EUR im Vergleich zu 10.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie freundlich: Fresenius will offenbar Kinderwunschkliniken veräußern

Fresenius-Aktie profitiert: Deutsche Bank stuft Fresenius hoch

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verloren