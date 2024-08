Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 31,41 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,41 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.617 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 6,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 31,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,822 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,29 Prozent zurück. Hier wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 10,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

