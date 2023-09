Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 29,23 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,25 EUR an. Mit einem Wert von 28,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 412.358 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

