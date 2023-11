Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag fester

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 26,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:51 Uhr 3,3 Prozent. Bei 26,77 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,93 EUR. Bisher wurden heute 602.022 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,71 Prozent wieder erreichen. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 12,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,46 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.518,00 EUR – eine Minderung von 47,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

