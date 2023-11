Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 26,17 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 26,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,32 EUR. Bei 25,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.201 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (23,29 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 11,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,46 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

