Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 48,16 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 48,16 EUR. Bei 48,11 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.880 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,39 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 52,57 EUR.
Am 05.11.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,49 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.
Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,41 EUR je Aktie.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
