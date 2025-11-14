Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 48,47 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,1 Prozent auf 48,47 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 48,04 EUR. Bei 48,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162.727 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,57 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,49 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Fresenius-Aktie moderat im Plus: Deutsche Bank hebt Kursziel für Fresenius auf 56 Euro an

Deutsche Bank AG beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Buy