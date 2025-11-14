Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR ab.
Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR nach. Bei 48,71 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,79 EUR. Zuletzt wechselten 12.554 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.
Bei 50,74 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,98 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 35,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.
Am 05.11.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
