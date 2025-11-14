DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

14.11.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,60 EUR -0,28 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR nach. Bei 48,71 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,79 EUR. Zuletzt wechselten 12.554 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 50,74 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,98 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 35,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.

Am 05.11.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
