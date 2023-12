Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 29,34 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 29,34 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,34 EUR an. Bei 29,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 123.502 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 6,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 20,62 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.459,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

