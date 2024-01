Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 27,46 EUR nach.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 27,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 151.581 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,40 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

