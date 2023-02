Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,31 EUR. Bei 28,45 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 28,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,34 EUR. Bisher wurden heute 159.482 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 25,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 43,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,78 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.459,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.324,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius