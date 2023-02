Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag stärker

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07:10 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 283.550 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,11 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 33,08 EUR.

Am 31.10.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.324,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.459,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 21.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Erste Schätzungen: Fresenius SE präsentiert Quartalsergebnisse

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

Bildquellen: Fresenius