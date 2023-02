Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 28,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.452 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,11 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 43,93 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,08 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.459,00 EUR gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

