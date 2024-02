Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 26,46 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,46 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 26,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 26,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 359.778 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 15,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 23,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 13,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80 EUR an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie.

