Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,12 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,10 EUR. Bisher wurden heute 21.526 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 10,83 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,920 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,80 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,66 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags