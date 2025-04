Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Vormittag zu

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 38,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 38,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.137 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,96 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.04.2024 bei 25,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 52,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,999 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,50 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -1,09 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,63 Mrd. EUR, gegenüber 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,85 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

