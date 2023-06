Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,58 EUR

0,31% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 25,58 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,61 EUR an. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,33 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 211.556 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,99 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 19,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,73 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.225,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,65 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Mai 2023: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius Kabi hebt Umsatz- und EBIT-Ausblick 2023 an

Fresenius-Aktie etwas tiefer: Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius