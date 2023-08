Aktie im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

15.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 30,15 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 30,15 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.193 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 14.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 53,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,46 EUR. Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.225,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie FMC-Aktie gerät nach UBS-Verkaufsempfehlung unter Druck Fresenius-Aktie freundlich: Fresenius will offenbar Kinderwunschkliniken veräußern Fresenius-Aktie profitiert: Deutsche Bank stuft Fresenius hoch

