Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 28,15 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 28,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 218.403 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,91 Prozent. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

