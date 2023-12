Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 27,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 27,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 27,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.185.677 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 23,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,22 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5.518,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.459,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

