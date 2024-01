Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 26,62 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 26,62 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 198.447 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,28 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5.518,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.459,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

