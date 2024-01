Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,55 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 26,55 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 26,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,81 EUR. Bisher wurden heute 412.284 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 14,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 12,28 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

