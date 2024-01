Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,90 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,90 EUR. Bei 26,70 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,81 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.605 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 16,06 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,40 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5.518,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

