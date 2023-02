Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Das Papier von Fresenius SE konnte um 12:06:54 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,72 EUR. Bei 28,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 189.997 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 25,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,08 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.459,00 EUR – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.324,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Am 21.02.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Erste Schätzungen: Fresenius SE präsentiert Quartalsergebnisse

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius