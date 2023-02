Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Nachmittag

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06:26 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 28,36 EUR. Bei 28,25 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 322.705 Fresenius SE-Aktien.

Bei 38,11 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 25,57 Prozent niedriger. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 44,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,08 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.459,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Erste Schätzungen: Fresenius SE präsentiert Quartalsergebnisse

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius