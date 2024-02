Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,24 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 26,24 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 26,22 EUR. Mit einem Wert von 26,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 177.738 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,24 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,920 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,80 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

