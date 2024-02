Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,42 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,42 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,61 EUR. Bei 26,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 461.155 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 18,17 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 13,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,574 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5.518,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umsetzen können.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Fresenius SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

