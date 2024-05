Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,54 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,54 EUR nach. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.115 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 8,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,15 Prozent.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,574 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,95 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Fresenius SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

