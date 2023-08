Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 29,83 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 29,83 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,53 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 29,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339.745 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,46 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.225,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

