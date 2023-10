Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Fresenius SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 24,84 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 24,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 24,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 900.499 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 25,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 26,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

