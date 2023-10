Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Fresenius SE

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 25,50 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,47 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.622 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.359,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 10.018,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

