Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 26,88 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 26,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 26,72 EUR. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 182.684 Stück.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,36 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,46 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren