Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,85 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,97 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,72 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 399.450 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,46 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

