Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag gesucht

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,59 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,59 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,59 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,26 EUR. Zuletzt wechselten 63.599 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,40 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

