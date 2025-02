Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 37,27 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 37,27 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 37,35 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 37,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,20 EUR. Zuletzt wechselten 395.920 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,25 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 34,75 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,855 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,61 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,52 Mrd. EUR gelegen.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

