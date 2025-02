Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 37,17 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,17 EUR. Bei 37,05 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.129 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 38,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 52,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,855 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,61 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5,37 Mrd. EUR, gegenüber 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge